В Красноселькупе ЯНАО открылась новая пекарня
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В Красноселькупе по программе «Сотрудничество» запущена в эксплуатацию новая пекарня. Модульный цех уже произвёл первую партию хлеба. Пекарня работает на газе, всё производство — от просеивания муки до заполнения тестом форм — полностью автоматизировано. Специалисты пекарни следят за технологией подготовки теста и санитарными условиями. В будущем планируют расширить штат и открыть магазин по продаже хлеба и кондитерских изделий.
Оксана Яковенко — главный технолог: «Хорошая выпечка зависит ещё и от каких-то человеческих качеств. Тех людей, которые пришли сюда выпекать и угощать людей хлебом. Но это не одна из составляющих, которые наверно тоже моно сказать основная».
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