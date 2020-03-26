На Ставрополье началось строительство завода по производству сушёных овощей и фруктов
В Ставропольском крае дан старт строительству завода по производству сушёных овощей и фруктов. Он будет расположен в региональном индустриальном парке в Невинномысске.
Стоимость инвестиционного проекта превышает 100 млн рублей. Запуск первой очереди производства мощностью около 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год планируется летом 2020 года. Объём перерабатываемого сырья составит 18,5 тысячи тонн. На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест.
Читайте также...
- «Монокристалл» начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров
- Новый стадион открыли в Ставропольском крае
- В Ставропольском крае после модернизациии запущен Георгиевский консервный завод
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!