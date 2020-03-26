На Ставрополье началось строительство завода по производству сушёных овощей и фруктов

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В Ставропольском крае дан старт строительству завода по производству сушёных овощей и фруктов. Он будет расположен в региональном индустриальном парке в Невинномысске.

Стоимость инвестиционного проекта превышает 100 млн рублей. Запуск первой очереди производства мощностью около 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год планируется летом 2020 года. Объём перерабатываемого сырья составит 18,5 тысячи тонн. На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест.