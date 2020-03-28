Российская компания представила новые модели автовышек на шасси УРАЛ Некст 6×6

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Как сообщила пресс-служба компании «Мега Драйв» (специализируюется на производстве и поставке специальной, дорожной и коммунальной автотехники, а также евро контейнеров для сбора мусора), в феврале 2020 года завод разработал и изготовил новые модели автовышек на шасси УРАЛ Next 6×6.

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27 февраля 2020 года компания сообщила о выпуске новой модели автогидроподъемника ПСС-141.29Э с грузоподъемностью АГП 250 кг на шасси семиместного УРАЛ-4320 Next 6×6 (мощность двигателя 273 л.с., экологический класс Евро 5), предназначенного для проведения монтажных и спасательных работ на высоте до 29 метров.

Максимальный вылет рычажно-телескопической четырехсекционной (3+1) стрелы грузоподъемника составляет 13 метров, а угол ее поворота — 360 градусов.

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30 января 2020 года компания сообщила об еще одной новинке, выпущенной заводом, а именно автогидроподъемнике ПСС-131.22Эс грузоподъемностью АГП 200 кг на шасси УРАЛ-4320 Next 6×6 (мощность двигателя 273 л.с., экологический класс Евро 5), предназначенного для проведения монтажных и спасательных работ на высоте до 22 метров.

Максимальный вылет рычажно-телескопической четырехсекционной (3+1) стрелы грузоподъемника составляет 15,8 метров, угол поворота стрелы 360 градусов.

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В настоящий момент компания выпускает автовышки с высотой подъема от от 13 до 50 метров на шасси автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, ЗИЛ, Хендай, Исузу