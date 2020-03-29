В Белорецком районе Башкирии открыли два детсада благодаря нацпроекту

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В Белорецком районе Башкирии одновременно открылись сразу два новых детсада, каждый из которых рассчитан на 140 мест, сообщили в Госкомитете РБ по строительству и архитектуре.

Строительство детсадов в селах Инзер и Абзаково стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография».

Госаказчиком строительства дошкольных учреждений выступило Управление капитального строительства Башкирии.

Для жителей Абзаково — это первый детский сад за всю историю села. Общая площадь объекта составляет около 2 тысяч квадратных метров. В абзаковский детсад уже записан 141 ребенок от 1,5 до 6,5 лет. Очереди на посещение детсада детьми в возрасте от трех до семи лет — нет, — подчеркнули в пресс-службе Госстроя Башкирии.

В Инзере, несмотря на наличие двух детских садов, 150 детей от 3 до 7 лет стояли в очереди, но сейчас, с вводом нового детсада, эта очередь ликвидирована. Общая площадь детского сада в селе Инзер — немногим более двух тысяч квадратных метров.