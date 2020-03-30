В Ставропольском крае запущен тепличный комплекс по выращиванию земляники
На территории Ставропольского края в Предгорном муниципальном районе ООО «Вкус Ставрполья» реализует проект по выращиванию земляники в теплицах.
Тепличный комплекс хозяйства был введён в эксплуатацию в декабре 2019 года. Территория теплиц площадью 6 га позволит выращивать 840 тонн ягоды.
К середине марта валовое производство составило 113,5 тонн ягод при урожайности 195 ц\га. Продукция реализуется на территории Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени.
В 2020 году планируется увеличить площадь теплиц в три раза и построить 19 га полутунельных теплиц, а также расширить ассортимент выращиваемых культур голубикой, ежевикой и малиной.
ООО «Вкус Ставрополья» является крупнейшим в России производителем земляники садовой в защищенном грунте.
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30.03.2022:12:30
30.03.2022:25:36