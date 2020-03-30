Российская компания создала самый большой мобильный «Кванториум»
В конце декабря 2019 года пресс-служба Мытищинского приборостроительного завода (является крупнейшим предприятием России по разработке и изготовлению автоспецтехники для ТЭК, МЧС, ЖКХ и других отраслей) сообщила, что компания впервые изготовила самый большой в России мобильный технопарк «Кванториум» с кузовом длиной 12 метров и высотой 5 метров, который в составе тягача КАМАЗ был отгружен заказчику в Амурской области для работы в селах.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/xveeaY0Mhgk
В России изготавливаются и используются в регионах РФ различные мобильные кванториумы на шасси автомобилей отечественного производства.
Так на заводе спецтехники «ГИРД» создан «Кванториум» с изотермическим кузовом на шасси КАМАЗ, который используется в Кемеровской области.
Во Владимирской области работает мобильный Кванториум, созданный на на базе автомобиля ГАЗОН-Next.
В Нижегородской области в 2019 году начал работать автопоезд Газель Некст с прицепом, который был создан «СитиМедиа» вместе с компанией «Форвард».
В настоящее время в различных регионах России работают мобильные «Кванториумы» на шасси КАМАЗ, Газон, Газель + фургон, Ford Transit, Газель + BUSINESS VAN, Ford Transit, BUSINESS VAN.
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