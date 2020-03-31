В Подмосковье начали производить щиты постоянного тока

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Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» наладил в Дубне Московской области серийное производство щитов постоянного тока. Основными заказчиками продукции выступят предприятия «Россетей» и генерирующихся компаний России, а не менее 10% изделий пойдет на экспорт.

С привлечением займа ФРП предприятие наладило серийное производство щитов постоянного тока с номинальным током до 1600А. Для их выпуска применяются комплектующие собственной разработки: контроллеры и комплексы мониторинга систем оперативного постоянного тока с интеллектуальными алгоритмами. Уровень локализации производства составляет порядка 85%.

В конце 2016 года компания получила льготный заем от Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» в размере 110 млн рублей под 5% годовых. Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 220 млн рублей.

«Благодаря займу ФРП мы оснастили предприятие современным оборудованием, разработали и осуществили запуск серийного производства щитов постоянного тока с применением отечественной компонентной базы. Новая продукция востребована на рынке и заслуженно положительно оценивается потребителями», — рассказал генеральный директор МПОТК «Технокомплект» Сергей Колгин.

Щиты постоянного тока применяются на электрических станциях и подстанциях для ввода и распределения электроэнергии. Встроенные в щиты комплексы мониторинга тока измеряют различные параметры и автоматически передают информацию в пункт управления.

Подмосковная продукция прошла аттестационные испытания, получила положительное заключение о соответствии техническим требованиям и рекомендации для применения на объектах дочерних предприятий ПАО «Россети» — оператора энергетических сетей России и одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

Предприятие планирует поставлять щиты энергетическим и нефтегазовым компаниям России, в том числе на объекты Россетей, РусГидро, Т Плюс, Роснефть, Газпром, Транснефть, Лукойл и др. Кроме того, порядка 10% продукции пойдет на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья