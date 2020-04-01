На Балаковской АЭС проведены масштабные работы по модернизации оборудования

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На Балаковской АЭС завершился продолжительный планово-предупредительный ремонт энергоблока № 3. Проведены масштабные работы по модернизации оборудования, повышающие его надежность и безопасность. Произведена замена двух парогенераторов, что позволит улучшить тепло-гидравлические характеристики реакторной установки, обеспечит безопасность АЭС еще на один проектный срок вперед.

На энергоблоке № 3 уже третий топливный цикл проходит испытания инновационное российское РЕМИКС-топливо (от REMIX, regenerated mixture), позволяющее снизить потребление природного урана в атомной энергетике.

В 2016 году в активную зону реактора энергоблока № 3 наряду со стандартными тепловыделяющими сборками были загружены тепловыделяющие сборки, в каждой из которых вместе с обычными урановыми тепловыделяющими элементами (их в сборке 312) размещены шесть элементов с РЕМИКС-топливом. В настоящее время опытно-промышленная эксплуатация продолжается.

РЕМИКС-топливо — это уникальная отечественная разработка Радиевого института имени В.Г. Хлопина. С точки зрения безопасности новые топливные элементы, по сути, не отличаются от уже используемого топлива на основе двуокиси урана с максимальным входным обогащением 5%. Стратегическая задача перспективного внедрения РЕМИКС-топлива — замыкание ядерного топливного цикла.

«По оценкам разработчиков, экономия природного урана может составить порядка 22%, — отмечает начальник отдела ядерной безопасности и надежности Владимир Дергачев. — Нейтронный спектр РЕМИКС-топлива не отличается от нейтронного спектра обычного уранового топлива. А это означает, что его можно использовать в обычных реакторах без внесения дополнительных изменений в их конструкцию и дополнительных мер по обеспечению безопасности — это еще одно бесспорное преимущество нового топлива».

В 2021 году — после выгрузки из реактора — тепловыделяющие сборки с инновационным топливом будут перемещены в бассейн выдержки на 1,5 года для спада остаточного энерговыделения. В 2023 году их доставят в Научно-исследовательский институт атомных реакторов (г. Димитровград) для дальнейшего исследования.