Ростех и компания АИС сертифицировали новый аэродромный локатор © rostec.ru

Дочернее предприятие Госкорпорации Ростех — АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС) — завершило сертификацию цифрового радиолокатора для аэродромов. Автоматический локатор нового типа позволяет значительно повысить качество обмена информацией с воздушными судами и уменьшить нагрузку на диспетчерские службы.

Локатор АОРЛ-АМИ 2700 предназначен для обнаружения воздушных судов, определения их координат и последующей передачи информации о воздушной обстановке в диспетчерские центры. В отличие от систем предшествующих поколений, локатор способен точно идентифицировать конкретные самолеты и адресно обмениваться с ними необходимой информацией, снижая уровень искажений, помех и облегчая работу авиадиспетчеров.

Система получила сертификат типа от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Документ подтверждает соответствие характеристик изделия сертификационным требованиям, действующим в РФ, а также требованиям мировых стандартов для средств наблюдения.

«Российские авиационные власти с начала 2020 года приняли решение оснащать аэропорты локаторами с функцией адресного радиообмена. Наша разработка полностью соответствует новым требованиям. Применение современных алгоритмов и средств обработки информации позволило обеспечить повышенную точность обнаружения воздушных судов. Среди преимуществ разработки также — малые габариты и низкий уровень энергопотребления. На мощностях АИС уже стартовало серийное производство этой техники», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Ключевая особенность локатора — наличие адресного режима радиолокации (режим S). Этот режим позволяет идентифицировать конкретный самолет и адресно обмениваться информацией только с ним. Это снижает объем радиообмена, нагрузку на авиадиспетчеров, а также уменьшает объем помех. Кроме того, в системе реализована возможность получить дополнительную информацию от борта помимо номера, высоты и позывного.

Система использует два радиоканала: первичный — для получения информации от воздушных судов, не оснащенных радиоэлектронными ответчиками, и вторичный — для связи с летательными аппаратами, у которых есть такое оборудование. При этом погрешность измерения первичного канала по азимуту составляет не более 0,1 градуса, по дальности — не более 40 м. По вторичному каналу погрешности измерения по азимуту не превышают 3,2 угловые минуты и 3,6 метра по дальности.

За счет использования современных цифровых решений разработчикам удалось минимизировать габариты локатора, разместив все приемопередающее оборудование первичного и вторичного каналов АОРЛ-АМИ 2700, включая усилители мощности и серверы в одной телекоммуникационной стойке.

Мощность, потребляемая аппаратурой радиолокатора, не превышает 5 кВт. Функции дистанционного контроля параметров позволяют эксплуатировать изделие и проводить его диагностику и эксплуатацию локатора в автоматическом режиме без нахождения на месте обслуживающего персонала.