В Оренбургской области запущена очередная новая солнечная электростанция мощностью 30 МВт

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Сегодня солнечная станция «Сатурн», возведенная компанией «Т Плюс» в Светлинском районе Оренбургской области, начала работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

На станции мощностью 30 мегаватт установлено около 82 тысяч двусторонних фотоэлектрических модулей мощностью от 315 до 410 ватт. Для Т Плюс это первый опыт использования технологии двусторонних солнечных панелей. По сравнению с односторонними, двусторонние гетероструктурные модули вырабатывают до 30% больше электроэнергии за свой жизненный цикл.

Пуско-наладочные работы начались в марте 2020 года. Объект успешно прошёл все необходимые испытания и аттестации и был квалифицирован в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии. По оценке НП «Совет рынка», уровень локализации (процент использования оборудования российского производства) гелиостанции «Сатурн» составляет 88%.

На сегодняшний день в рамках программы развития возобновляемой энергетики «Солнечная система» Т Плюс реализовало проекты на 4 площадках общей мощностью 190 МВт, включая «Сатурн». До 2022 года компания планирует ввести в строй еще 25 МВт «зеленой» генерации — объект «Сатурн-2».