Более 500 кг корма в час с новым экструдером от «ЖАСКО»

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Специалистами компании «ЖАСКО» разработана, протестирована и выпущена в продажу новая модель оборудования — универсальный пресс-экструдер ПЭ-450УШ.

Теперь линейка экструдеров «ЖАСКО» стала ещё шире. Это те самые экструдеры, которые одержали победу в конкурсе «100 лучших товаров России».

Многолетний опыт компании позволил создать модель экструдера с оптимальным соотношением цены, качества и производительности. При условии, что мощность двигателя 45 кВт, а габариты достаточно невелики, производительность данной модели до 520 кг/час — это несомненно высокий показатель. Ведь производительность экструдеров с мощностью двигателя в 45 кВт обычно не превышает 450-470 кг/час.

Экструдер подходит для приготовления полноценных кормов из широкого диапазона продуктов:

— зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы и др.);

— бобовых и масличных культур (сои, люпина, гороха и др.);

— различных зерносмесей, в том числе, из смеси зерновых культур и соломы (камыша);

— отходов переработки мяса, птицы и рыбы в смеси с растительным наполнителем;

— влажного залежалого зерна, уже имеющего запах аммиака.

Более того, конструкция модернизирована для максимального упрощения работы оператора. К примеру, в приёмном бункере встроены смотровые окошки, для удобства контроля уровня сырья. Тракт подачи продукта полностью закрыт, что исключает возможность попадания посторонних предметов и разбрасывания продукта в процессе производства экструдата.

Предусмотрена возможность проводить техническое обслуживание в максимально короткие сроки благодаря наличию в комплектации поставки устройства для разборки экструдера.

Также, пресс-экструдер ПЭ-450УШ работает тише своих аналогов за счёт использования в конструкции специализированных виброопор, клиноременной передачи с комплектующими Optibelt и специальной модульной конструкции.

Более подробное описание нового экструдера смотрите в каталоге на нашем сайте.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FFJR8Cvb38c