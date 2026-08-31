В Казани открылась Спортивная школа по фигурному катанию Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка представила учебное заведение, провела мастер-класс юным фигуристкам и сама выступила с номером.

Церемонию приурочили ко Дню города и республики. Так что казанцы получили на праздник роскошный подарок. Спортивный комплекс, в котором расположилась школа, строился более двух лет на средства Татарстана.

Сам центр фигурного катания открыли 27 августа. Общая площадь комплекса — более 6 тыс. кв. метров. Здесь оборудованы ледовая арена с искусственным льдом и трибунами на 252 места, разминочный, тренажерный и два хореографических зала, зона для кардиотренировок и специализированный зал для отработки элементов программ. Строительство объекта обошлось примерно в 1,3 млрд рублей.

Алина Загитова на открытии не смогла сдержать слез. Для нее этот проект очень важен. «Здесь будут тренироваться дети, которые только начинают свой путь чемпионов. Мы сделаем все для того, чтобы они добились самых высоких результатов», — сказала она.

Планируется, что в школе будут заниматься около 200 детей и работать 14 тренеров. Это будут как казанские, так и московские и санкт-петербургские спортивные педагоги.

После вступительных речей на лед с показательными выступлениями вышли юные фигуристки. Затем Алина Загитова провела мастер-класс для 25 воспитанников казанской спортивной школы «Стрела». Не обошлось и без выступления самой звезды фигурного катания. Она представила татарский номер.

Сегодня в Татарстане фигурное катание развивают 26 спортивных школ, где занимаются свыше 2,1 тыс. спортсменов под руководством 84 тренеров-преподавателей. Ежегодно в республике проводится порядка 40 соревнований по данному виду спорта.

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