Бюджетный портальный станок плазменной резки металла «ULTRACUT»
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По многочисленным просьбам трудящихся проектно-производственным предприятием «СПИКОМЭНЕРГО» запущен в серийное производство бюджетный портальный станок термической резки металла «ULTRACUT».
Станок производится со следующими размерами: 1250×2500, 1500×3000, 2000×3000мм.
Поставляется в двух вариантах комплектации:
1. Портал и рама;
2. Портал, рама и установленные на раме гребенки и «жертвенные» ребра (данная конструкция позволяет резать тонколистовой прокат).
При желании Заказчик может самостоятельно изготовить на месте полноценный вытяжной стол по чертежам, предоставляемым нашим предприятием. При этом все детали стола можно уже и вырезать на собранном станке «ULTRACUT».
Далее краткий фотообзор станка серии «ULTRACUT».
Станок плазменной резки ULTRACUT в комплектации портал на раме © spe.su
Станок плазменной резки ULTRACUT в комплектации портал на раме с гребенками и "жертвенными" ребрами © spe.su
Портал станка плазменной резки ULTRACUT © spe.su
Суппорт с машинным резаком станка ULTRACUT © spe.su
Терминал ЧПУ с промышленным контроллером SPM-7 станка ULTRACUT © spe.su
Система слежения за высотой реза THC станка ULTRACUT © spe.su
Промышленный контроллер SPM-7 установлен на портале для удобства оператора. Имеет большую встроенную библиотеку деталей, что позволяет производить быструю резку изделий © spe.su
Магнитное крепление плазмотрона с возможностью установки под углом станка ULTRACUT © spe.su
Цилиндрические рельсовые направляющие по оси "Х" станка ULTRACUT © spe.su
Профильные рельсовые направляющие "HIWIN" по оси "Y" и "Z" станка ULTRACUT © spe.su
Демпфирующие буферы станка ULTRACUT © spe.su
Будем рады видеть Вас в лице наших Клиентов !
Друзья, всем добра и здоровья !!!
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