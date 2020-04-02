Бюджетный портальный станок плазменной резки металла «ULTRACUT»

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По многочисленным просьбам трудящихся проектно-производственным предприятием «СПИКОМЭНЕРГО» запущен в серийное производство бюджетный портальный станок термической резки металла «ULTRACUT».

Станок производится со следующими размерами: 1250×2500, 1500×3000, 2000×3000мм.

Поставляется в двух вариантах комплектации:

1. Портал и рама;

2. Портал, рама и установленные на раме гребенки и «жертвенные» ребра (данная конструкция позволяет резать тонколистовой прокат).

При желании Заказчик может самостоятельно изготовить на месте полноценный вытяжной стол по чертежам, предоставляемым нашим предприятием. При этом все детали стола можно уже и вырезать на собранном станке «ULTRACUT».

Далее краткий фотообзор станка серии «ULTRACUT».

Станок плазменной резки ULTRACUT в комплектации портал на раме © spe.su

Станок плазменной резки ULTRACUT в комплектации портал на раме с гребенками и "жертвенными" ребрами © spe.su

Портал станка плазменной резки ULTRACUT © spe.su

Суппорт с машинным резаком станка ULTRACUT © spe.su

Терминал ЧПУ с промышленным контроллером SPM-7 станка ULTRACUT © spe.su

Система слежения за высотой реза THC станка ULTRACUT © spe.su

Промышленный контроллер SPM-7 установлен на портале для удобства оператора. Имеет большую встроенную библиотеку деталей, что позволяет производить быструю резку изделий © spe.su

Магнитное крепление плазмотрона с возможностью установки под углом станка ULTRACUT © spe.su

Цилиндрические рельсовые направляющие по оси "Х" станка ULTRACUT © spe.su

Профильные рельсовые направляющие "HIWIN" по оси "Y" и "Z" станка ULTRACUT © spe.su

Демпфирующие буферы станка ULTRACUT © spe.su

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