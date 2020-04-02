Новую буровую установку разработали в Алтайском крае
Буровую установку СБГ-6 выпустил завод «Алтайгеомаш». Для ее создания разработчики использовали в основном отечественные комплектующие, что на 20-25% снизило ее стоимость в сравнении с импортными машинами.
Новая и конкурентоспособная установка СБГ-6 полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем современным требованиям к буровым установкам. В настоящее время на базе СБГ-6 планируется разработка и изготовление целой линейки бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности с различной степенью автоматизации. Узлы и агрегаты СБГ-6 на 90% произведены на заводе «Алтайгеомаш», входящем в группу компаний «Союз».
Источник: https://www.amic.ru/news/457890/
Читайте также...
- Новый аппарат SPEX REXT в линейке прочистных машин, выпускаемых предприятием «СПИКОМЭНЕРГО»
- Новый мощный аппарат «SPEX MAXIS» в линейке прочистных машин предприятия «СПИКОМЭНЕРГО»
- Портальные машины термической резки ULTRATHERM-2.0. Производство, отгрузки, монтажи
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!