Новую буровую установку разработали в Алтайском крае

© www.amic.ru

Буровую установку СБГ-6 выпустил завод «Алтайгеомаш». Для ее создания разработчики использовали в основном отечественные комплектующие, что на 20-25% снизило ее стоимость в сравнении с импортными машинами.

Новая и конкурентоспособная установка СБГ-6 полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем современным требованиям к буровым установкам. В настоящее время на базе СБГ-6 планируется разработка и изготовление целой линейки бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности с различной степенью автоматизации. Узлы и агрегаты СБГ-6 на 90% произведены на заводе «Алтайгеомаш», входящем в группу компаний «Союз».