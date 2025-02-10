В Мончегорске запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом

В Мончегорске запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезомСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В первые дни 2025 года в северном Мончегорске специалисты ГК «СПИКОМ» запустили в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060.
— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2000×6000мм.
— Источник плазмы CEBORA 160А. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.
— Газовый резак GCUT позволяет производить резку металла до 150мм.
— Станок оснащен трубным устройством TUBESYST RD-325-6 для фигурной резки труб диаметром до 325мм длиной до 6м.
Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом © www.ультратерм.рф
— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.
— Магнитное крепление плазмотрона
— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки.
Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф
— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».
Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
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