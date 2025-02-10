В Мончегорске запущен в эксплуатацию станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом

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В первые дни 2025 года в северном Мончегорске специалисты ГК «СПИКОМ» запустили в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2000×6000мм.

— Источник плазмы CEBORA 160А. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

— Газовый резак GCUT позволяет производить резку металла до 150мм.

— Станок оснащен трубным устройством TUBESYST RD-325-6 для фигурной резки труб диаметром до 325мм длиной до 6м.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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