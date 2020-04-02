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Экспорт

Россия начала поставки говядины в Китай

Россия начала поставки говядины в Китай.

«Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай», — сообщили в Правительстве России.

Переговоры о поставках говядины в Китай шли несколько лет.

Первую партию российской говядины в Китай отправил агрохолдинг «Мираторг», который реализует в стране крупный проект по производству говядины.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пока основным рынком сбыта говядины из России являются страны ближнего зарубежья, прежде всего ЕАЭС. Так, в 2019 году в страны ЕАЭС было экспортировано 487 тонн охлажденной говядины, что в 4,6 раза больше, чем в 2018 году и 2343 тонны замороженной говядины, что почти на 90% больше показателя предыдущего года.

Общий экспорт говядины из России в 2019 году, по данным ФТС России, составил 5958 тонн.

Источник: https://www.dairynews.ru/news/rossi...ala-postavki-govyadiny-v-kitay.html

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экспорт, животноводство, говядина
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