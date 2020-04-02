В Ставропольском крае налажено производство оборудования для фасовки антисептиков
Линии по розливу моющих и дезинфекционных средств производятся на мощностях пятигорского машиностроительного завода «Профитэкс».
Разливные станки были разработаны усилиями конструкторского бюро предприятия. Станки предназначены для розлива дезинфекантов жидкой или пастообразной консистенции в ПЭТ бутылки объемами от 0,4 до 5 литров —такая тара наиболее часто используется производителями дезинфицирующих средств. Производительность оборудования позволяет выпускать с конвейера более 30 тысяч единиц флаконов в сутки.
Сейчас оборудование пятигорского машиностроительного завода «Профитэкс» в срочном порядке готовится к отгрузке в Москву и Волжский. Аналогичные линии по розливу антисептиков ранее уже поставлялись и успешно работают в других городах.
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