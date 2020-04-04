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Экспорт

Более 100 тонн мороженого отправлены из России в США

 © sfera.fm

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 1 апреля 2020 года оформили документы на экспорт мороженого в США.

Как сообщает ведомство, в Соединенные Штаты Америки было отправлено 10 партий мороженого весом 111 тонн.

Экспортируемая продукция была исследована в лаборатории для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, установленным страной-импортером. Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили, что ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.

Мороженое отправилось в США на теплоходе из Морского Порта Санкт-Петербург.
Источник: https://sfera.fm/news/v-strane/bole...zhenogo-otpravleny-iz-rossii-v-ssha

экспорт, Санкт-Петербург, мороженое
  • Андрей Карпушенков
    04.04.2010:21:06

    Интересная помощь во время ОРВИ массового. А кроме шуток если… Поставки продовольствия в США и Европу всегда большие достижения.

    #1194209
    • slav262 slav262
      04.04.2013:20:40

      Удивительно то, что США испытывает недостаток в производстве собственного мороженого.

      #1194217
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