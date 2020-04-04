Более 100 тонн мороженого отправлены из России в США

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 1 апреля 2020 года оформили документы на экспорт мороженого в США.

Как сообщает ведомство, в Соединенные Штаты Америки было отправлено 10 партий мороженого весом 111 тонн.

Экспортируемая продукция была исследована в лаборатории для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, установленным страной-импортером. Инспекторы Управления Россельхознадзора подтвердили, что ветеринарно-санитарные требования соблюдены в полном объёме.

Мороженое отправилось в США на теплоходе из Морского Порта Санкт-Петербург.