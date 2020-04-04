В Мексику отправили первый вертолет «Ансат» из России

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Первый вертолет семейства «Ансат» отправлен в Мексику, сообщил РИА Новости генеральный директор сервисного центра и дистрибутора вертолетов «Ансат» в Мексике Craft Avia Center Хосе де Висенте.

Ранее в Craft Avia Center сообщали РИА новости о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели «Ансат» в Мексике должен завершиться в этом году.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолётном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.