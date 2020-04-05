Компания «ЕМС» производит ультрафиолетовые очистители «Уфикон» встраиваемые в мебель
Компания «ЕМС» производит ультрафиолетовые очистители «Уфикон» встраиваемые в мебель © medspros.ru
Компания «Евромедсервис» выпускает мебельные модули «Уфикон» для обеззараживания предметов от вирусов и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Предметы помещаемые внутрь модуля обеззараживаются ультрафиолетовой лампой. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Модули «Уфикон» являются системой обеззараживания легко совмещаемой с мебелью и предназначена для добавления в мебель, монтажа в мебель, возможен монтаж в стандартную офисную мебель, ячейки письменных столов, шкафов и др.
Новость будет дополнена.
«Уфикон» собственная марка компании «Евромедсервис» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование.
Камера «Уфикон» изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), покрытой пленкой РЕХАУ. Бактерицидная лампа предотвращает возможность попадания микроорганизмов на обрабатываемые предметы, а зеркальный отражатель усиливает скорость и степень обеззараживания.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Уфикон».
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
- Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
- Легко встраиваются в процессы обеззараживания воздуха.
«Уфикон»
Модуль может быть выполнен в нескольких цветах.
Вид сзади
Вид перед сборкой
«Уфикон» в другом цвете
«Уфикон» в другом цвете © st36.stpulscen.ru
Технические характеристики.
- Блок выполнен из ЛДСП, толщина 16 мм,
- Габариты 392×348×219 мм,
- Срок службы УФ лампы — 9000 часов (750 дней),
- Рассчитан на работу в помещениях в постоянно включенном режиме,
- Отсутствует выработка озона,
- Длина волны ультрафиолетового диапазона 254 нм,
- В комплекте шнур питания,
- Вес 7,3 кг,
Производство медицинской техники компании «Евромедсервис» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.
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