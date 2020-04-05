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Компания «ЕМС» производит ультрафиолетовые очистители «Уфикон» встраиваемые в мебель

Компания «ЕМС» производит ультрафиолетовые очистители «Уфикон» встраиваемые в мебельКомпания «ЕМС» производит ультрафиолетовые очистители «Уфикон» встраиваемые в мебель © medspros.ru

Компания «Евромедсервис» выпускает мебельные модули «Уфикон» для обеззараживания предметов от вирусов и бактерий. Принцип действия основан на способности ультрафиолета подавлять жизнедеятельность микробов, бактерий и спор грибков. Предметы помещаемые внутрь модуля обеззараживаются ультрафиолетовой лампой. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Модули «Уфикон» являются системой обеззараживания легко совмещаемой с мебелью и предназначена для добавления в мебель, монтажа в мебель, возможен монтаж в стандартную офисную мебель, ячейки письменных столов, шкафов и др.

Новость будет дополнена.

«Уфикон» собственная марка компании «Евромедсервис» производящей медицинскую технику и специализированное оборудование.

 © healius.ru

Камера «Уфикон» изготовлена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), покрытой пленкой РЕХАУ. Бактерицидная лампа предотвращает возможность попадания микроорганизмов на обрабатываемые предметы, а зеркальный отражатель усиливает скорость и степень обеззараживания.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в модуле «Уфикон».

 © Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
  2. Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
  6. Легко встраиваются в процессы обеззараживания воздуха.

«Уфикон»

Модуль может быть выполнен в нескольких цветах.

 © centrbeauty.ru

Вид сзади

 © ollz.ru

Вид перед сборкой

 © for-homes.ru

«Уфикон» в другом цвете

 © medspros.ru

«Уфикон» в другом цвете«Уфикон» в другом цвете © st36.stpulscen.ru

Технические характеристики.

  • Блок выполнен из ЛДСП, толщина 16 мм,
  • Габариты 392×348×219 мм,
  • Срок службы УФ лампы — 9000 часов (750 дней),
  • Рассчитан на работу в помещениях в постоянно включенном режиме,
  • Отсутствует выработка озона,
  • Длина волны ультрафиолетового диапазона 254 нм,
  • В комплекте шнур питания,
  • Вес 7,3 кг,

Производство медицинской техники компании «Евромедсервис» сертифицировано и лицензировано Федеральной Службой по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития. Продукция прошла клинические испытания, по итогам которых занесена в Российский реестр медицинской техники с присвоением Регистрационного Удостоверения и декларации соответствия.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.emscorp.ru,
  2. vipim.ru,
  3. www.medspros.ru,
  4. www.stroitelstvo-new.ru,
  5. 05.rospotrebnadzor.ru,
  6. uvmax-dez.ru,

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