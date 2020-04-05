Завод детских игрушек в ТОР «Котовск» начал производство антисептика для борьбы с COVID-19

Компания по производству детских товаров, являющаяся резидентом ТОР «Котовск» в Тамбовской области, начала выпуск антисептического геля для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Фонда развития моногородов.

Ранее гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) сообщила, что часть предприятий в российских моногородах переориентировалась на производство масок и антисептиков, дефицит которых возник из-за распространения коронавируса.

«Предприниматель из моногорода Котовска Тамбовской области, ранее специализировавшийся на изготовлении товаров для детского творчества, запустил производство антисептического геля для помощи городу и региону в борьбе с коронавирусом. На данный момент изготовлено около 2 тонн продукции», — сообщили в пресс-службе фонда.

Завод по производству кинетических игрушек «МКИ» стал вторым предприятием моногорода, выпускающим продукцию для борьбы с коронавирусной инфекцией. «Ранее, благодаря финансовой поддержке Фонда развития моногородов, Котовский завод нетканых материалов освоил выпуск ткани, которая идет на производство медицинских масок и другой защитной продукции. Предприятию был выдан займ на расширение производства — 93 млн рублей.