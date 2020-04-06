В Москве открыта первая очередь коронавирусного стационара на базе Сеченовки

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6 апреля в Москве открыт коронавирусный стационар, развёрнутый на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Погодинской улице.

Всего в университетских клиниках будет развернуто 2 тыс. коек для приёма больных, в рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек.

В рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек, в том числе:

— 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2 (корпус им. В. Х. Василенко, улица Погодинская, д. 1);

— 300 коек на базе клинической больницы № 4 (улица Доватора, д. 15).

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Открыты многопрофильные стационары, которые имеют перечень услуг работы такой, что могут принимать совершенно разного профиля пациентов, не только с многопрофильными заболеваниями — пневмониями, но в том числе и с патологией, которая являятся хронической и так далее. Высококлассные специалисты фактически готовы оказать помощь любого уровня, и очень важно, что сегодня федеральные государственные учреждения стали в один ряд для оказания помощи жителям города Москвы.

Для приёма зараженных коронавирусной инфекцией корпус им. В.Х. Василенко (клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии) на Погодинской улице был укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких; 138 коек обеспечены кислородом, развернуто 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Установлен компьютерный томограф, являющийся наиболее эффективным инструментом диагностики пневмонии. Для предотвращения распространения инфекции разграничены «чистые» и «грязные» зоны, установлены санпропускники (шлюзы).

Кроме того, 13 апреля 2020 года на базе Сеченовского университета планируется развернуть еще 1,3 тыс. коек, в том числе 500 коек в университетской клинической больнице № 3 (клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова и корпус им. Е.М. Тареева); 800 коек в университетской клинической больнице № 1.

В городские поликлиники в качестве участковых терапевтов пришли работать 167 ординаторов, имеющих диплом Сеченовского университета по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», всего же в московских поликлиниках сейчас работают 730 ординаторов медицинских вузов. Все ординаторы имеют сертификат, подтверждающий сдачу допускного экзамена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала, а также прошли первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами. Перед началом работы они освоили систему ЕМИАС и прошли подробный инструктаж по оказанию помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, более 100 студентов Сеченовского университета в качестве волонтеров участвуют в оказании адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, а также помогают медицинскому персоналу в больницах города Москвы.