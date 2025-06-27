В Москве запустили производство космических солнечных панелей

В Москве запустили производство космических солнечных панелейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Запуск серийного производства солнечных батарей в Москве — еще один шаг к технологическому лидерству России в космической отрасли.
Новая производственная линия была создана российской аэрокосмической компанией БЮРО 1440, резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».
«За 5 лет БЮРО 1440 прошла путь от исследовательского проекта до успешных испытаний ключевых технологий для низкоорбитальной спутниковой группировки связи. Основной высокотехнологичный комплекс для создания низкоорбитальной спутниковой группировки связи БЮРО 1440 находится в Москве. На площадке „Печатники“ есть всё необходимое: современный завод, сильная команда, взаимодействие с другими высокотехнологичными предприятиями, всесторонняя поддержка города»
Здесь будет полный цикл выпуска солнечных батарей — от формирования фотогенерирующего слоя до изготовления каркасов, систем раскрытия и блоков управления. Общая мощность производимых за год солнечных батарей космического типа составит 750 тыс. Вт.
Помимо новой производственной линии, на предприятии есть центры разработки, проектирования, испытаний и производства компонентов космической системы, а также Центр управления полётами для собственной низкоорбитальной группировки спутников.
Сейчас в столице разрабатываются и производятся: терминалы для межспутниковой лазерной связи «Космос-Космос» и компоненты радиосвязи «Земля-Космос-Земля»; устройства связи, солнечные батареи и двигательные установки космических аппаратов.
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