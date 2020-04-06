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Российские проекты за рубежом

В Италии начал работу российский госпиталь

 © tass.ru

6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо в Италии. Дежурство будет организовано в три смены.

По данным военного ведомства, с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. «Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Иоанна XXIII», — отмечается в сообщении.

Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщили в Минобороны России.

 © cdni.rt.com

К этому моменту российские и итальянские военные обработали 20 пансионатов, где лечат людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Обработано свыше 80 тыс. кв. метров внутренних помещений.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5d2409kOiCA
Источник: https://tass.ru/obschestvo/8173847

Российские проекты за рубежом , гуманитарная помощь
  • Нет аватара termometrix
    06.04.2018:47:04

    La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

    Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китая

    https://www.rbc...a794781f61ae316

    #1194441
    • Нет аватара Юрген
      06.04.2018:54:02

      Самая читаемая газета среди украинских и наших горе-патриотов.

      #1194442
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.04.2019:26:19

      La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

      В Италии за сегодня умерло 636 человек от коронавируса

      #1194443
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        06.04.2019:56:40

        «Однако щедрость имеет высокую цену: российские военнослужащие свободно передвигаются по итальянской территории, в нескольких шагах от баз НАТО», — отмечает издание

        Достаточно прочитать такое чтобы понять что это за издание.

        #1194448
        • Нет аватара termometrix
          06.04.2019:58:04

          Достаточно прочитать такое чтобы понять что это за издание.

          Одно из самых читаемых в Италии и ЕС.

          #1194449
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            06.04.2021:16:00

            В прошлом было таким влиятельным. А времена меняются.

            Но важно тут другое — у них так: пусть свои умирают, важна мифическая российская (советская) угроза.

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:16 06.04.20
            #1194457
  • Александр Терентьев
    06.04.2019:54:03

    Разве у нас достаточно подобных госпиталей и специалистов? Судя по строительству 16 новых госпиталей МО и перепрофилированию существующих больниц МЗ мест не хватает. Их нужно укомплектовать мед.персоналом. Зачем нам Италия?

    #1194446
    • Нет аватара termometrix
      06.04.2019:56:28

      У России есть мобилизационый резерв если понадобится :40 тыс. медиков.

      Слова Мишустина.

      Отредактировано: termometrix~19:56 06.04.20
      #1194447
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      06.04.2020:02:22

      Госпитали по стране строят не на сегодня, а на завтра.

      А там в Италии российские специалисты набирают опыт который пригодится.

      Кроме того, этот вирус глобальный и решить проблему только в своей стране не получится.

      #1194450
      • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
        06.04.2020:17:21

        Почему не получится? Вон в Туркмении президент своим указом запретил короновирус и всё.    

        #1194451
      • Нет аватара termometrix
        06.04.2020:29:23

        и решить проблему только в своей стране не получится.

        Но для этого нужен свободный ресурс медиков,медикаментов,материалов и оборудования,то есть чтобы ситуация внутри России и СНГ ,например,не ухудшалась такой скоростью.

        Отредактировано: termometrix~20:35 06.04.20
        #1194455
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          06.04.2021:31:15

          Это к этой теме непосредственно не относитья, но :

          по ТВ24 показывали два замечательные репортажи.

          Один про новосибирский «Вектор» — их даже на карте нет.

          Там сами молодые люди — по-моему не старше 35 лет.

          А второй про вспышку оспы в Москве в 1960 году.

          Удалось избежать катастрофы. В течение недели привили 10 млн москвичей — даже умирающих.

          И в 1980 году оспу ликвидировали в мире вообще — усилиями США и СССР. Впрочем советским участникaм этого эпохального успеха власти даже не сказали спасибо.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~21:31 06.04.20
          #1194458
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.04.2022:00:33

      мест не хватает

      Хватает. Сегодня в Москве запустили стационар в Первом Меде на 700 мест и в Госпитале ветеранов войн № 3 на 710 мест.

      #1194461
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