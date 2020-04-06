В Италии начал работу российский госпиталь
6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо в Италии. Дежурство будет организовано в три смены.
По данным военного ведомства, с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. «Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Иоанна XXIII», — отмечается в сообщении.
Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщили в Минобороны России.
К этому моменту российские и итальянские военные обработали 20 пансионатов, где лечат людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Обработано свыше 80 тыс. кв. метров внутренних помещений.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5d2409kOiCA
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