Машиностроительный завод на Ставрополье начал выпускать обеззараживатели воздуха

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Машиностроительный завод «Профитэкс» в городе Пятигорске Ставропольского края приступил к производству обеззараживающих устройств в условиях ситуации с распространением коронавируса.

Производительность выпускаемых воздухоочистителей составляет до 2 кубических метров чистого воздуха в минуту. Рециркуляционные устройства способны уничтожать до 99% бактерий и вирусов, а также плесень и грибки, находящиеся в воздушной среде различных помещений.

За счет наличия фотокаталитических фильтров обеззараживатели могут уничтожать частицы размером до 0,001 мкм. В частности, они справляются с табачным дымом, формальдегидом, угарным газом и играют особую роль при борьбе с вирусами.

«Использование устройств очистки воздуха с функцией фотокатализа актуально в местах массового скопления людей. Такие установки позволяют стерилизовать атмосферу в медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, а также в магазинах, торговых центрах, офисах и во многих других общественных местах, минимизируя вероятность распространения большинства вирусов и бактерий», — говорится в сообщении министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

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Отмечается, что фотокаталитический фильтрационный элемент изготовлен из химически инертных и безвредных материалов — спеченных шариков кварцевого стекла, покрытых двуокисью титана. Под воздействием безопасного ультрафиолетового излучения на поверхности фотокаталитического фильтра микроорганизмы нейтрализуются и окисляются до газообразных углекислого газа и воды.