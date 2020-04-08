Краснодарский завод ЮЗТС изготовил новый станок для специализированного госпредприятия Урала

Оборудование, произведенное «Южным заводом тяжелого станкостроения», успешно прошло испытания, демонтированно и готово к отгрузке заказчику в Екатеринбург.

На одностоечном токарно-карусельном станке будут обрабатываться детали особой сложности из черных и цветных металлов для нужд энергетического машиностроения Урала и Сибири.

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

— Важно, что преемник завода им. Седина успешно завоевывает новые рынки сбыта, находит партнеров на Урале. Это развитый промышленный регион, где востребованы высокотехнологичные металлообрабатывающие станки. И сегодня мы можем предложить именно такую продукцию, — прокомментировал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Он также подчеркнул, что поставки станков кубанского производства, в том числе и на экспорт, растут благодаря активному участию в специализированных международных выставках, где предприятие представляет свои новейшие разработки.

Глава ведомства также отметил, что ЮЗТС входит в перечень организаций, деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», поэтому завод продолжает работу.

Всего за прошлый и начало этого года ЮЗТС изготовил 14 станков, три из которых отгрузили за границу — на Кубу и в Латвию. По данным предприятия, сейчас в производстве находится 16 станков и обрабатывающих центров и более десятка контрактов на стадии подписания. Заказчики кубанского оборудования — промышленные предприятия из центральной России, Урала, Сибири, Санкт-Петербурга.

Напомним, что в 2016 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева был разработан план восстановления отрасли станкостроения на базе завода им. Седина, велся активный поиск инвестора. Преемником стал «Южный завод тяжелого станкостроения».

На сегодняшний день кубанские станкостроители активно восстанавливают свои позиции, их продукция востребована как в стране, так и за рубежом.

Южный завод тяжелого станкостроения официально включен Минпромторгом РФ в реестр российских производителей промышленной продукции.

Токарно-карусельный станок ЮЗТС © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС © vk.com