Волжский шинный завод завершил нескольких этапов модернизации производства

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В частности, предприятие реализовало проект по модернизации участка сборки крыльев в каландровом цехе, где были установлено устройство контроля диаметра и веса бортовых колец для всех типоразмеров выпускаемых шин.

«Данное решение позволит усилить контроль диаметра и веса бортовых колец до производства сборки крыла, что, в свою очередь, положительно повлияет на соблюдение технологических параметров собираемых шин», — отмечается в сообщении предприятия.

Еще один завершенный проект — модернизирован 3-х валковый прослоечный каландр: увеличены проходные ширины устройства закатки и вновь установленной транспортерной ленты, что позволит выпускать заготовки раскроенного корда для новых типоразмеров автопокрышек.

В сборочно-вулканизационном цехе по производству брендов проведена модернизация вулканизующего форматора под новые типы пресс-форм.

«Теперь мы можем использовать все виды пресс-форм на новом модернизированном оборудовании, тем самым увеличиваем производительность по выпуску брендовых типоразмеров автопокрышек, таких важных для предприятия в настоящее время», — подчеркивают специалисты предприятия.