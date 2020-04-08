ОС Симпли Линукс 9 доступна на российском оборудовании

Компания «Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», выпустила ОС Simply Linux 9. Это бесплатный дистрибутив с набором русифицированных программ для широкого круга пользователей. Загрузить и использовать Simply Linux могут как частные лица, так и организации.

рабочий стол Simply Linux 9 © getalt.org

Новая версия работает не только на 64/32-разрядных x86-системах, но и на многих ARMv8, включая экспериментальные платы на основе отечественного процессора «Байкал-М» (кроме того, RPi ¾, Jetson Nano, Huawei Kungpeng Desktop), MIPS-системах на базе «Байкал-Т», разнообразных вычислительных комплексах с процессорами «Эльбрус» (включая двухместные 801-РС); также представлены сборки для открытой архитектуры riscv64. Уникальный диапазон поддерживаемого аппаратного обеспечения облегчает его выбор и смену при необходимости, оставляя основные прикладные программы по сути теми же самыми.

Графический интерфейс прост и понятен, не требует особой подготовки. Специализированное ПО возможно установить из репозитория Девятой платформы, насчитывающего десятки тысяч пакетов.

Вместе с дистрибутивом представлена документация выпуска для х86 и е2k, а также рекомендации по установке на эти и иные системы.