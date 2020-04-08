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Информационные технологии

ОС Симпли Линукс 9 доступна на российском оборудовании

Компания «Базальт СПО», разработчик семейства операционных систем «Альт», выпустила ОС Simply Linux 9. Это бесплатный дистрибутив с набором русифицированных программ для широкого круга пользователей. Загрузить и использовать Simply Linux могут как частные лица, так и организации.

рабочий стол Simply Linux 9рабочий стол Simply Linux 9 © getalt.org

Новая версия работает не только на 64/32-разрядных x86-системах, но и на многих ARMv8, включая экспериментальные платы на основе отечественного процессора «Байкал-М» (кроме того, RPi ¾, Jetson Nano, Huawei Kungpeng Desktop), MIPS-системах на базе «Байкал-Т», разнообразных вычислительных комплексах с процессорами «Эльбрус» (включая двухместные 801-РС); также представлены сборки для открытой архитектуры riscv64. Уникальный диапазон поддерживаемого аппаратного обеспечения облегчает его выбор и смену при необходимости, оставляя основные прикладные программы по сути теми же самыми.

Графический интерфейс прост и понятен, не требует особой подготовки. Специализированное ПО возможно установить из репозитория Девятой платформы, насчитывающего десятки тысяч пакетов.

Вместе с дистрибутивом представлена документация выпуска для х86 и е2k, а также рекомендации по установке на эти и иные системы.
Источник: https://getalt.org/ru/simply/

Базальт СПО , Simply Linux , Альт , Девятая платформа , Эльбрус , Байкал , операционная система
  • Комментарий удален
  • Артём Солопий Артём Солопий
    08.04.2022:19:32

    Ядро под Эльбрус до сих пор сильно патченное и кастомное?

    #1194679
    • shigorin shigorin
      08.04.2022:37:15

      Относительно ядра из ОС Эльбрус патченое, но не так уж сильно; относительно ванильного -- разумеется, весьма неслабо. Это же касается и .config в целом.

      #1194681
  • Нет аватара my.sdelanounas
    08.04.2023:06:41

    А если у меня SL 8 стоит, оно само обновится или это вручную делается?

    И вообще есть ли смысл обновлять, 8ка у меня на слабеньком нетбуке стоит. Может SL9 более требовательна?

    #1194683
    • shigorin shigorin
      08.04.2023:26:27

      Само точно не обновится, см. вики.

      Смотря сколько памяти, тут всё-таки перешли на версию Xfce, которая перешла на GTK+3 (субъективно с GTK+2 было несколько полегче). Ну и браузеры никак не собираются умерить аппетиты.

      Наверное, тут надёжней всего взять LiveCD от той и этой версии, вкатить на одинаковые флэшки и попробовать с них поработать да сопоставить свои впечатления.

      #1194684
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