«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ на АК-12 за 2020 год

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В рамках исполнения государственного оборонного заказа, основная производственная площадка Группы компаний «Калашников» — АО «Концерн «Калашников», досрочно закрыла свои обязательства по новейшему автомату АК-12 за 2020 год. Изделия предназначены для нужд Министерства обороны России.

«Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Нашим приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками», — прокомментировал генеральный директор ГК «Калашников».

Оружие призвано заменить предыдущую массовую модель − АК-74, которая применяется в армии уже более 40 лет и по ряду параметров считается устаревшей.

Напомним, что первая партия АК-12 уже поступила в Вооруженные силы РФ в конце 2018 года. В 2019 году начато полноценное крупносерийное производство.

Разработчиками АК-12 являются главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев, ведущий инженер-конструктор Дмитрий Долганов, инженеры-конструкторы Александр Рекухин и Кирилл Сибиряков.

АК-12 создавался как часть перспективной экипировки «Ратник» − комплекса индивидуальных средств защиты, коммуникации, наблюдения, разведки и оружия для ведения боевых действий в современных условиях. Комплекс «солдата будущего» разработан российскими инженерами и включает около 40 элементов.