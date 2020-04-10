Новая выпарная установка введена в эксплуатацию в Цехе электролиза никеля Кольской ГМК

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Это оборудование является ключевым в технологическом процессе получения электролитного кобальта. Основные компоненты установки — два вертикальных испарителя и два внешних теплообменника трубчатого типа с графитовыми трубками.

Выпарная установка предназначена для упарки до заданной концентрации хлоридного кобальтового электролита перед очисткой экстракционным способом. В дальнейшем из этого раствора в электролизных ваннах получают готовый металл.

До последнего времени в кобальтовом производстве Кольской ГМК использовалась одна выпарная установка. За время эксплуатации ее производительность значительно снизилась из-за постоянного образования на поверхности теплообменников сложных силикатно-органических отложений. Для удаления этой накипи теплообменники приходилось периодически останавливать, что приводило к возникновению рисков невыполнения производственного плана по выпуску металла.

Введение в эксплуатацию новой выпарной установки позволит обеспечить непрерывность и надежность кобальтового производства с возможным увеличением мощностей. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составили около 225 млн руб.