«Норникель» наладил производство и экспорт премиального никеля

© i.pinimg.com

«Норникель» в 2024 году начал регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китае, сообщил старший вице-президент — операционный директор компании Александр Попов."В прошлом году компания продолжила расширять продажи на новых рынках. Мы начали регулярно выпускать никель премиальных марок и поставлять его для гальванического сектора в Китай", — приведены его слова в пресс-релизе компании по итогам производственной деятельности в 2024 году.

По итогам 2024 года производство никеля снизилось на 2% до 205 тыс. тонн, которые были практически полностью произведены из собственного сырья (204,9 тыс. тонн), что было незначительно выше прогноза на год в объеме 196-204 тыс. тонн.

По итогам 2024 года группа «Норникель», включая Забайкальский дивизион, увеличила производство меди на 2% до 433 тыс. тонн. Рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда на Медном заводе проводили настройку производства с целью улучшения качества медных катодов в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции.

В четвертом квартале 2024 года производство палладия и платины снизилось и составило 606 тыс. унций (-10% кв.-к-кв.) и 146 тыс. унций (-11% кв.-к-кв.), соответственно. Снижение было связано c проведением капитального ремонта ПВП-2 на Надеждинском металлургическом заводе. Плановый ремонт оказал влияние на производство металлов платиновой группы только в 4 квартале, поскольку они имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами.

В 2024 году палладий и платина были произведены полностью из собственного сырья компании в объеме 2 762 тыс. унций палладия (+3% год-к-году) и 667 тыс. унций платины (+0,5% год-к-году), что превысило прогноз на 2024 год в объемах 2 624-2 728 тыс. унций и 639-664 тыс. унций, соответственно.

© mashnews.ru

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает о себе как о диверсифицированной горно-металлургической компании, которая является крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты.

Основные производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен