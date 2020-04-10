Уралмашзавод (УЗТМ) приступил к отгрузке шахтной подъемной машины в адрес АО «Сибирь-Полиметаллы»
ШПМ 5×4 кн, предназначенная для строящейся шахты Корбалихинского рудника, — вторая машина такого типа, изготовленная на УЗТМ.
На сегодняшний день Уралмашзавод — единственный производитель ШПМ в России. Первая шахтная подъемная машина — ШПМ 5×8 — была изготовлена в 2018 году для Гайского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК, Оренбургская область) и введена в эксплуатацию в августе 2019 года.
Новая скиповая ШПМ 5×4 (диаметр канатоведущего шкива 5 метров, количество ручьев на шкиве — 4) за один цикл способна поднять 33 т руды с глубины до 1100 м. Она будет поставлена заказчику в комплексе с оборудованием для оснащения ствола шахты.
Заводские испытания ШПМ в присутствии представителей заказчика и подрядной организации АО «ПО Монтажник», которой предстоит монтировать машину, успешно прошли в середине марта. На этой неделе УЗТМ начал отгрузку компонентов ШПМ, которую завершит в конце апреля. Планируется, что монтаж шахтной подъемной машины начнется уже во втором квартале 2020 года.
В 2020 году УЗТМ поставит АО «Сибирь-Полиметаллы» также ШПМ 3,25×4 кн (машина клетьевого типа).
Кроме двух ШПМ для «Сибирь-Полиметаллы», в портфеле заказов УЗТМ еще пять шахтных подъемных машин разных видов и типоразмеров.
Об АО «Сибирь-Полиметаллы»
АО «Сибирь-Полиметаллы» работает на территории Алтайского края, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов. Корбалихинский рудник осуществляет разработку меди, свинца, золота и серебра.
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