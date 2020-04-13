УАЗ Профи превратили в уникальный топливозаправщик

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Малая авиация России приросла заправочной малолитражкой. Из-за карантинных мероприятий презентация модели, намеченная на апрель, сорвалась, но Авто Mail.ru разузнал все подробности

Новинка уникальна тем, что это первый малолитражный аэродромный топливозаправщик с отечественной маркировкой.

Малолитражный что по ходовой базе, что по емкости надстройки автомобиль АТЗ-1,0 — долгожданный ответ отечественных разработчиков быстро растущему рынку легких самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА. Мировая практика показывает, что для такой авиации экономически оправданы надстройки на шасси легких коммерческих машин (LCV) или на пикапах.

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Поскольку речь шла о продукте отечественного производства, то для маломерного АТЗ лучше всего подошел УАЗ Профи с однорядной кабиной. Современная грузовая «полуторка» с заложенными в нее качествами внедорожника (4×4) и комфортабельной легковушки с силовым потенциалом в 149,6 л.с.

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Первые тесты показали, что на таком мини-заправщике удобно подкатить по рулежкам или полю к самолету/вертолету. Можно на аэродром подскока быстро добраться по бездорожью или слабонесущим грунтам. Клиренс в 21 см не даст зависнуть где-то на кочках, а зависимая пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и параболические рессоры сзади не позволят растрясти в пути.

Односекционная цистерна объемом 950 литров получила фильтр-водоотделитель для очистки топлива от воды и механических примесей, что является важнейшим условием качественной заправки воздушных судов. Скорость закачки тоже приличная — 50 л/м.

«Цистерна такого объема на шасси ульяновской „полуторки“ Профи удобна тем, что аэродрому или владельцу топливного заправщика не нужно оформлять разрешение на перевозку опасных грузов ни по машине, ни по водителю (ДОПОГ)» Наиль ДиановРуководитель проекта заправки малой авиации FILL-FLY

Для учета выданного топлива применяется механический счетчик с погрешностью не более 0,25%, а сама выдача происходит через шланг, специально предназначенный для авиационного топлива.

Помимо этого заправщик оборудован аппаратурой отбора проб, визуальным уровнем топлива в цистерне, системой пожаротушения и системой выравнивания потенциалов. Для тех ЛА, которым топливо приходит от поставщика в тарных бочках, АТЗ-1,0 имеет возможность самостоятельно наполнять цистерну собственным насосом, а не брать наливом с резервуара.

Надстройка АТЗ-1,0, видимо, пойдет к российскому потребителю под торговой маркой FILL-FLY®. В миниатюре она повторяет аэродромные топливозаправщики средней и большой размерной групп. Бочку из нержавеющей стали гнули и варили аргоновой сваркой на производственной базе в Жуковском. Пол платформы, колесные арки зашивали листами из обычной стали, но с предварительной покраской в порошковой камере.

«На аэродромах ДОСААФ легендарный трудяга Ан-2, используемый для обеспечения парашютных прыжков, как правило, получает не полный объём заправки, то есть не 1200 литров, а около 300-400, что уменьшает вес и увеличивает скороподъемность. И это оправдано. Заправка, как правило, производится без заруливания самолета на стоянку, и вот такой мобильный заправочный комплекс для малой авиации будет очень кстати.» Андрей Шумский Директор департамента авиации ДОСААФ России

Эксперты сходятся во мнении, что мини-заправщики станут хорошим подспорьем на аэродромах, которые не оборудованы топливно-заправочными комплексами: малой авиации, как и большой, необходимы такие же сертифицированные и надежные системы заправки. Это позволит эксплуатантам не вкладывать средства в приобретение крупноразмерных дорогих топливозаправщиков, а покупать малолитражки и при этом иметь возможность полноценно и качественно проводить заправку воздушных судов.