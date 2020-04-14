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Россия делает очередной рывок в производстве медицинского оборудования

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nMya_-ZikHg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nMya_-ZikHg

медицинская техника
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