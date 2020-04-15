В Белгороде заработал детский сад на 350 мест

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В Белгороде заработал построенный в рамках нацпроекта детский сад № 19 «Антошка». Учреждение рассчитано на 350 детей. Здесь сформируют 16 групп. Четыре из них — для детей в возрасте от полутора до трех лет. 250 воспитанников уже набрали.

Общая площадь «Антошки» составляет 5670 кв. метров. Его построили в рамках нацпроекта «Демография». На строительство выделили 255 млн рублей. Из них 170 млн поступили из федерального бюджета. Необходимо отметить, что детсад укомплектован летним театром, игровыми площадками и теплицей для практических занятий.

По соседству с «Антошкой» в скором времени появится еще один детсад. Его должны совместить с развивающим центром.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Цена — 371 млн рублей. Из них 293 млн рублей выделило федеральное правительство.

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