Электропоезд «Ласточка» совершил тестовую поездку от Москвы до Костромы

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Скоростной электропоезд «Ласточка», выпущенный на заводе «Уральские локомотивы», совершил пробную поездку от Москвы до Костромы. В рейс отправился сдвоенный поезд, состоящий из пятивагонных «Ласточек» разных модификаций: ЭС2ГП, работающей на постоянном токе, а также ЭС1П, способной двигаться на участках как с постоянным, так и с переменным током. Таким образом, была проверена техническая возможность для движения на данном маршруте сразу двух модификаций уральского поезда.

Расстояние в 376 км скоростная «Ласточка» прошла за четыре часа. В тестовом режиме были произведены остановки на 40 станциях, в том числе, в Ярославле, Ростове, Сергиевом Посаде и др. По оценкам РЖД, ввод нового маршрута будет отвечать существующему спросу пассажиров на быстрые и комфортные перевозки до столицы и обратно.

«Открытие нового маршрута в железнодорожных пассажирских перевозках всегда начинается с тестовой поездки, которая выступает в качестве индикатора готовности путей и инфраструктуры региона к эксплуатации современного скоростного поезда, — отметил генеральный директор „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — Уникальность проведенного рейса заключается в том, что впервые состав был сформирован из двух разных модификаций „Ласточки“, что позволило одновременно проверить работу электропоездов разного вида на одном маршруте. Реализация стала возможна благодаря применению отечественной микропроцессорной системы управления, которая не только дает возможность варьировать количество вагонов в составе, но и объединять по системе многих единиц разные модификации электропоезда».

На данный момент предприятие выпускает скоростные электропоезда «Ласточка» в трех основных модификациях: стандарт, премиум и электропоезд, работающий на двух родах тока. В разработке находятся проекты по созданию поезда для регионов и электропоезда с двухуровневой компоновкой.