В Ульяновской области в СРПК «Сады Елизаветы» заложен сад облепихи интенсивного типа

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В Майнском районе в СРПК «Сады Елизаветы» прошел первый этап по закладке сада облепихи интенсивного типа.

⠀На земельном участке площадью 3 га предварительно были проведены агрохимические исследования почвы, внесены минеральные удобрения, произведены раскисление почв и механизированная разбивка участка на ряды, посажены 3500 саженцев облепихи сортов «Гном» и «Елизавета», осуществлен обязательный полив, при норме полива 10 литров на один саженец. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

⠀В июне 2020 года планируется монтаж капельного полива. Уже в 2021 году в СРПК «Сады Елизаветы» площадь сада достигнет 20га, а к 2023 году — 69га, уточняет ведомство. ⠀

Облепиха является сырьем для производства пищевой продукции, напитков, косметических средств.

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