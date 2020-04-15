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Агропром и пищевая промышленность

В Ульяновской области в СРПК «Сады Елизаветы» заложен сад облепихи интенсивного типа

 © ulpressa.ru

В Майнском районе в СРПК «Сады Елизаветы» прошел первый этап по закладке сада облепихи интенсивного типа.

На земельном участке площадью 3 га предварительно были проведены агрохимические исследования почвы, внесены минеральные удобрения, произведены раскисление почв и механизированная разбивка участка на ряды, посажены 3500 саженцев облепихи сортов «Гном» и «Елизавета», осуществлен обязательный полив, при норме полива 10 литров на один саженец. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

⠀В июне 2020 года планируется монтаж капельного полива. Уже в 2021 году в СРПК «Сады Елизаветы» площадь сада достигнет 20га, а к 2023 году — 69га, уточняет ведомство.

Облепиха является сырьем для производства пищевой продукции, напитков, косметических средств.

 © ulpressa.ru
Источник: https://ulpressa.ru/2020/04/15/%D0%...0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8/

Ульяновская область, садоводство
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