«Деметра Холдинг» создал крупный комплекс по перевалке зерновых в Ульяновской области

«Деметра Холдинг» создал крупный комплекс по перевалке зерновых в Ульяновской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
14 марта «Деметра Холдинг» ввёл в эксплуатацию новые мощности на Димитровградском элеваторе: годовой объём перевалки зерновых увеличится на 67%, с 180 до 300 тыс. тонн.
«И если раньше здесь успешно осуществлялась обработка и хранение зерновых, то теперь предприятие станет еще и перевалочным терминалом, крупнейшим в области логистическим хабом для оперативного приема грузов с автотранспорта и отгрузки на ж/д», — рассказал генеральный директор «Деметра Холдинга» Алексей Грибанов.
Проект реализовали за восемь месяцев, инвестиции составили 611 млн рублей.
В будущем планируется увеличить объём единовременного хранения зерна на 14 тыс. тонн.
В рамках инвестиционного проекта на Димитровградском элеваторе:
— построены шесть силосов общей емкостью хранения 17,8 тыс. тонн, мощность хранения предприятия увеличена с 82,650 до 100,430 тыс. тонн;
— возведены две линии разгрузки автомобилей-зерновозов, производительность автоприёма выросла в два раза — с 2,4 до 4,8 тыс. тонн в сутки;
— модернизирована линия отгрузки зерна в вагоны, её мощность увеличена с 3,5 до 4,5 тыс. тонн в сутки.
Фото — https://www.kom...lh81n5492997894
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