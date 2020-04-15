Полиция Филиппин приобрела российские грузовые автомобили Урал NEXT
Фото © MaxDefence Philippines
14 апреля 2020 года в порт Манилы прибыла партия российских грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал NEXT, производящихся на Уральском автомобильном заводе в Миассе. Автомобили предназначены для сил специального назначения Национальной полиции Филиппин.
Сообщается, что партия из 37 единиц приобретена через официального дилера АО Уральский автомобильный завод «Урал» на Филиппинах.
Читайте также...
- «Уральский завод спецтехники» спроектировал и изготовил жилой модуль на шасси Урал NEXT
- BAUMA CTT 2018. «УРАЛ» осваивается на асфальте
- Автозавод «Урал» представляет на выставке технику для строительной отрасли
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!