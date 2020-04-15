Полиция Филиппин приобрела российские грузовые автомобили Урал NEXT

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14 апреля 2020 года в порт Манилы прибыла партия российских грузовых автомобилей повышенной проходимости Урал NEXT, производящихся на Уральском автомобильном заводе в Миассе. Автомобили предназначены для сил специального назначения Национальной полиции Филиппин.

Сообщается, что партия из 37 единиц приобретена через официального дилера АО Уральский автомобильный завод «Урал» на Филиппинах.