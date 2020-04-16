ГК «Римера» разработала новые станки-качалки увеличенной мощности

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Ижевский завод Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, подготовил к производству приводы глубинных штанговых насосов (ШГН) грузоподъемностью 10 и 12 тонн.

В конструкции новых станков-качалок реализованы технические решения, которые позволят повысить эффективность нефтедобычи на традиционных месторождениях. Изготовить опытную партию планируется в апреле 2020 года.

Новые модели приводов ШГН обладают повышенным запасом прочности и будут комплектоваться специально разработанным трехступенчатым редуктором РТ-58, а также новыми кривошипами и противовесами. По сравнению с используемыми в данном сегменте редукторами, РТ-58 имеет более высокий крутящий момент и увеличенную нагрузочную способность.

В 2019 году «Ижнефтемаш» разработал около 150 моделей и модификаций нефтепромыслового оборудования, в том числе более 100 новых исполнений глубинных штанговых насосов, гидравлические приводы для нефтедобычи и универсальные станции управления электроцентробежными насосами.

— ГК «Римера» предлагает широкий выбор современного оборудования, разработанного с учетом передовых технологий нефтедобычи. Одно из актуальных требований клиентов из ТЭК — добыча тяжелой и трудноизвлекаемой нефти глубинными штанговыми насосами больших типоразмеров с сокращением частоты качаний для повышения энергоэффективности. В ответ на этот запрос «Ижнефтемаш» разработал новые модели станков-качалок, которые позволят снизить затраты на эксплуатацию скважинного фонда, — отметил руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.