Мечел обновил один из основных производственных агрегатов на Братском заводе ферросплавов

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На Братском заводе ферросплавов (входит в «Мечел») модернизирован один из основных производственных агрегатов — рудотермическая печь № 3. В результате её мощность увеличена, что позволит нарастить выпуск продукции на агрегате до 40%.

Инвестиции в реконструкцию составили около 1,1 млрд рублей.

Всего на заводе четыре печи. Готовый продукт — ферросилиций, его применяют на металлургических производствах для выплавки стали и реализуют как предприятиям «Мечела», так и на внутренний и внешний рынки.

В ходе работ старое оборудование полностью демонтировали, установили новую ванну с огнеупорной кладкой для выплавки ферросплавов, внедрили автоматизированную систему управления техническим процессом: работа печи контролируется компьютером.

Реконструкция коснулась и газоочистных установок. Благодаря этому повышение производственной мощности печи не приведёт к увеличению нагрузки на окружающую среду. В рамках техперевооружения также обновили систему замкнутого оборотного водоснабжения. Кроме этого, на предприятии реконструировали электроподстанцию и заменили два трансформатора.

«Техническое перевооружение рудотермической печи № 3 стало вторым этапом масштабного проекта группы „Мечел“ по обновлению ферросплавного производства, которое началось с обновления печи № 4», — отметил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.

ООО «Братский завод ферросплавов» — современное высокоэффективное предприятие, выпускающее высокопроцентный ферросилиций (с содержанием кремния 65% и 75%). Продукция завода имеет международный сертификат качества и даже превосходит требования мирового рынка, который допускает до полутора процентов примесей в ферросилиции. Ферросилиций поставляется на предприятия Группы «Мечел», реализуется на внутреннем и внешнем рынках.