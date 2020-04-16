«Камский кабель» из Пермского края поставил продукцию для ветровой электростанции в Казахстане

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Представительство ООО «Камский кабель» в Казахстане — ТОО «Камкабель KZ» в начале года поставило 88 км кабельной продукции для строительства инфраструктурных объектов для второго этапа проекта «Ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» в Казахстане.

Электростанция расположена в 40 км от центра города Нур-Султан в месте с резко-континентальным климатом и сложным рельефом земли. Поэтому специально для такого специфического объекта были подобраны наиболее подходящие кабели — марки АПвЭгаПу. Такие кабели применяются в грунтах с повышенной влажностью, для прокладки на сложных участках трасс. Он является стойким к воздействию температуры окружающей среды от 50 °C до минус 60 °С

Проектом предусмотрено размещение 30 ветроенераторов суммарной мощностью 100 МВт в два пусковых этапа по 15 ветрогенераторов на каждом, а также строительство объектов энергетического хозяйства и других инфраструктурных объектов, необходимых для обеспечения надежной эксплуатации ВЭС. Первая очередь станции была запущена в августе 2019 года.

Работа ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» имеет высокую значимость для региона и страны в целом, поскольку способствует повышению энергетической безопасности и содействует развитию сектора альтернативной энергетики.