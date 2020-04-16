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Транспорт и логистика

«Новотранс» создаёт искусственные участки земли в терминале LUGAPORT

 © infranews.ru

В рамках создания искусственных земельных участков (ИЗУ) терминала LUGAPORT Группа компаний «Новотранс» завершила работы по устройству шпунтового ограждения и заполнению песком карт образования территорий выше отметки воды. Объем инвестиций, вложенных на данный момент холдингом в проект, превысил 6 млрд рублей.

Универсальный терминал LUGAPORT предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. Он будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная, а также прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 м.

Общий объем инвестиций в проект — 46,5 млрд рублей, из которых 38 млрд — собственные инвестиции холдинга «Новотранс». Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 млн тонн в год.

Проект LUGAPORT включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры России.

«После окончания этих работ мы приступили к завершающей фазе строительства ИЗУ терминала LUGAPORT. В настоящее время генподрядчик СУ ГТ „Морстрой“ проводит мероприятия по доводке карт образования территорий до проектных параметров. Должен отметить, что завершен один из ключевых и сложнейших этапов строительства. Начиная с октября 2019 года забито 2642 единицы шпунта Ларсена, завезено и отсыпано свыше 2 млн кубометров песка. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы шли непрерывно и четко по графику. Мы уверенно приближаемся к завершению первого этапа строительства», — сообщил президент Группы компаний «Новотранс».

 © infranews.ru
Источник: http://infranews.ru/logistika/more/...nala-lugaport-svyshe-6-mlrd-rublej/

Усть-Луга, Ленинградская область
  • 7
    Нет аватара AndreiЯНАО
    16.04.2019:40:53

    Грандиозный проект!

    #1195359
    • 0
      Twiks Twiks
      17.04.2000:15:55

      Интересно за сколько десятков лет он окупиться Новотрансу

      #1195364
      • 3
        slav262 slav262
        17.04.2004:40:41

        Новотранс

        Консолидированная выручка Группы в 2019 году составила 40,3 млрд рублей. ссылка

        #1195377
  • 1
    Нет аватара Scooter
    17.04.2002:10:13

    Любопытно, а вот этот шпунт через какое-то количество лет проржавеет же. За ним нет бетонных свай или стен, только песок? Мне так показалось

    #1195374
    • 5
      slav262 slav262
      17.04.2004:34:03

      Металлические шпунты могут служить до 100 лет, все зависит от профиля, марки стали и антикоррозийной обработки. стр. 46

      Шпунты из ПВХ ещё более долговечны.

      #1195376
  • 9
    Игорь Фильков
    17.04.2009:45:29

    Давайте ребята, все наши грузы в Прибалтике в свой порт.

    #1195381
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