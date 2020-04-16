«Новотранс» создаёт искусственные участки земли в терминале LUGAPORT

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В рамках создания искусственных земельных участков (ИЗУ) терминала LUGAPORT Группа компаний «Новотранс» завершила работы по устройству шпунтового ограждения и заполнению песком карт образования территорий выше отметки воды. Объем инвестиций, вложенных на данный момент холдингом в проект, превысил 6 млрд рублей.

Универсальный терминал LUGAPORT предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. Он будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная, а также прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 м.

Общий объем инвестиций в проект — 46,5 млрд рублей, из которых 38 млрд — собственные инвестиции холдинга «Новотранс». Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 млн тонн в год.

Проект LUGAPORT включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры России.

«После окончания этих работ мы приступили к завершающей фазе строительства ИЗУ терминала LUGAPORT. В настоящее время генподрядчик СУ ГТ „Морстрой“ проводит мероприятия по доводке карт образования территорий до проектных параметров. Должен отметить, что завершен один из ключевых и сложнейших этапов строительства. Начиная с октября 2019 года забито 2642 единицы шпунта Ларсена, завезено и отсыпано свыше 2 млн кубометров песка. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы шли непрерывно и четко по графику. Мы уверенно приближаемся к завершению первого этапа строительства», — сообщил президент Группы компаний «Новотранс».

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