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Медучреждения

Новая инфекционная больница открыта в Новой Москве

 © stroi.mos.ru

Новая инфекционная больница на 800 мест в поселении Вороновское в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля.

Всего возведено 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трёхэтажных общежитий на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест (с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и всем, что необходимо для работы.

Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженные или представляющие опасность.

Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. На объекте работали 300 строительных подразделений и организаций; единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.

Клиника стоит в отдалении от крупных населенных пунктов. В ходе строительства проложили 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог.

Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ № 68 им. Демихова, в клинике будут работать около 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © mperspektiva.ru

 © cdnimg.rg.ru

 © vestitaganka.moscow

 © karetniyryad.moscow

 © cdnimg.rg.ru

 © s16.stc.all.kpcdn.net

 © mos.ru

 © mos.ru

 © cdnimg.rg.ru
Источник: https://tass.ru/moskva/8273755

новое медучреждение, Москва
  • 11
    Нет аватара termometrix
    17.04.2018:23:18

    Более десятка по стране: Минобороны РФ в рекордные сроки возводит 16 инфекционных центров. Ход работ контролирует замминистра обороны РФ Тимур Иванов, по словам которого, на всех площадках задействованы более девяти тысяч строителей и 800 единиц спецтехники. Здания возводятся с опережением сроков от Калининграда до Камчатки.

    Центры строятся поэтапно: первые восемь из них возведут до конца апреля, еще восемь — в середине мая. 30 апреля инфекционные центры начнут работать в Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, в Одинцово, Подольске, Смоленске и других городах. Новые инфекционные центры смогут принимать солдат, офицеров, жителей городов и регионов. Каждый из них будет укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Штат для центров набран, персонал проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

    http://vskmo.ru/

    #1195437
  • 3
    Нет аватара RaisingMouse
    17.04.2020:06:52

    И тишина…

    #1195444
  • 12
    Нет аватара Lyudov
    17.04.2020:28:57

    Молодцы! Построили, как и обещали

    #1195445
  • 11
    Василий Теркин Василий Теркин
    17.04.2020:59:29

    МОЛОДЦЫ! Шойгу-решпект и уважуха!

    #1195448
  • 8
    Aleks Alekseev Aleks Alekseev
    17.04.2021:35:00

    Все эти больнички ох как понадобятся в будущем, т.к. «корона» это первая ласточка. Может я паникёр, но это сказал медецинский академик.

    Отредактировано: Aleks Alekseev~21:35 17.04.20
    #1195449
    • 10
      Boss ok Boss ok
      17.04.2022:57:10

      это капитальное строительство…пригодится в будущем

      Отредактировано: Boss ok~22:57 17.04.20
      #1195457
  • Комментарий удален
  • Александр Лебедев Александр Лебедев
    19.04.2000:55:04

    Непонятно, почему эту лечебную базу приписали к ГКБ 68, расположенной в Кузьминках. Первоначально её хотели сделать филиалом 1-й инфекционной больницы. Аналогичная ситуация и с больницей в Коммунарке, которая официально филиал ГКБ 40, расположенной в районе ВДНХ.

    Отредактировано: Александр Лебедев~01:08 19.04.20
    #1195537
    • александр столярчук александр столярчук
      20.04.2002:17:06

      А есть разница?

      #1195635
      • Александр Лебедев Александр Лебедев
        20.04.2015:38:57

        В моём понимании, маневрировать врачами-инфекционистами и загружать инфекционные мельцеровские боксы, которых в новой больнице столько же, сколько было во всей Москве, легче в рамках одной больницы, чем устраивать межбольничный обмен.

        Отредактировано: Александр Лебедев~15:40 20.04.20
        #1195675
  • Комментарий удален
    • Александр Лебедев Александр Лебедев
      20.04.2015:50:09

      По проекту она рассчитана на 500 больных. В ней спроектированы специальные мельцеровские боксы — палата на одного человека (сейчас оборудована на двух человек) с отдельными входами-шлюзами прямо из машины скорой помощи и шлюзами для прохода в общие коридоры больницы, чтобы уменьшить число контактов с заражённым. Поэтому и получилось одноэтажное здание, занимающее большую площадь. У Минобороны получилось вписать аналогичные здания на территории действующих госпиталей вместимостью только 60-100 больных.

      Отредактировано: Александр Лебедев~15:50 20.04.20
      #1195677
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