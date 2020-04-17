Новая инфекционная больница открыта в Новой Москве

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Новая инфекционная больница на 800 мест в поселении Вороновское в Новой Москве примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля.

Всего возведено 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трёхэтажных общежитий на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест (с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и всем, что необходимо для работы.

Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженные или представляющие опасность.

Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. На объекте работали 300 строительных подразделений и организаций; единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.

Клиника стоит в отдалении от крупных населенных пунктов. В ходе строительства проложили 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог.

Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ № 68 им. Демихова, в клинике будут работать около 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

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