«Татнефть» ввела в эксплуатацию две новые установки гидроочистки углеводородов

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17 апреля «Татнефть» ввела в эксплуатацию на своём нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО в Нижнекамске две новые установки.

Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования способна производить современное экологическое топливо и подготавливать сырьё для топлива со стандартом «Евро-6» − ввод этого производства сократит выбросы окислов серы в атмосферу на 47 тысяч тонн в год.

На установке сульфолана вырабатывается сырьё для высокооктанового компонента бензинов − её запуск увеличит объём производства бензинов «Евро-6» на 30 тысяч тонн в год и будет выпускать до 45 тысяч тонн в год бензол-толуольной фракции — высококачественного сырья для нефтехимии.

Новая установка гидроочистки газойля предназначена для очистки тяжелого газойля коксования от сернистых и азотистых соединений, на ней происходит гидрогенерация сырья, поступающего с установки замедленного коксования (УЗК), запущенной в 2017 году.

Мощность установки по сырью составляет 850 тыс. т/год.

Запуск новой установки позволит дополнительно производить до 150 тыс. т/год дизельного топлива стандарта Евро-5 и до 800 тыс. т/год судового топлива, соответствующего требованиям MARPOL.

Кроме того, установка позволит на 47 тыс. т/год сократить выбросы окислов серы в атмосферу через выхлопные газы.

Технологический процесс проходит при давлении 110 кгс/см2 и температуре 380оC.

На установке сульфолана вырабатывается сырье для производства высокооктанового компонента автомобильных бензинов.

Ввод установки в эксплуатацию позволит увеличить объём производства автобензинов Евро-6 на 30 тыс. т/год и начать выпуск до 45 тыс. т/год бензол-толуольной фракции — высококачественного сырья для нефтехимии.

Проектная мощность установки суммарно по сырью, поступающему с колонны разделения риформата и отпарной колонны изомеризации ксилолов, составляет 140,82 тыс. т/год.

На выходе из секции будет происходить отбор 2 полуфабрикатов: рафинат — откачиваться на установку изомеризации легкой нафты, а экстракт — на установку фракционирования бензола и толуола.

С момента ввода в эксплуатацию в 2010 г. ТАНЕКО постоянно модернизируется.

За 2019 г. было освоено 29,7 млрд руб., на 2020 г. запланирован рост инвестиций до 40,7 млрд руб.

В 2019 г. завод ТАНЕКО переработал 10,8 млн т углеводородов с глубиной переработки 99% и выходом светлых нефтепродуктов 81%.