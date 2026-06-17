Татнефть запустила первый в России цельнокомпозитный автодорожный мост
Мост с цельнокомпозитным пролетным строением построен на территории деятельности нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Бавлынефть через р. Дымка. Это первая подобная конструкция в России для автомобильного транспорта.
Она выдерживает дорожную нагрузку до 40 тонн, гарантирует круглогодичный проезд к объектам компании и сокращает маршрут для техники и персонала сразу на 12 километров.
Мост не боится воды, солей и химических реагентов и требует минимальных затрат на содержание. Вес пролётного строения — всего 25 тонн, что почти вдвое меньше, в отличии от традиционного железобетонного аналога.
Проектирование моста выполнил Институт ТатНИПИнефть. А изготовлением и испытаниями композитного пролёта занимался Татнефть-Пресскомпозит.
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