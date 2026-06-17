MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 19808
artal Дорожное строительство

Татнефть запустила первый в России цельнокомпозитный автодорожный мост

Мост с цельнокомпозитным пролетным строением построен на территории деятельности нефтегазодобывающего управления (НГДУ) Бавлынефть через р. Дымка. Это первая подобная конструкция в России для автомобильного транспорта.

Она выдерживает дорожную нагрузку до 40 тонн, гарантирует круглогодичный проезд к объектам компании и сокращает маршрут для техники и персонала сразу на 12 километров.

Мост не боится воды, солей и химических реагентов и требует минимальных затрат на содержание. Вес пролётного строения — всего 25 тонн, что почти вдвое меньше, в отличии от традиционного железобетонного аналога.

Проектирование моста выполнил Институт ТатНИПИнефть. А изготовлением и испытаниями композитного пролёта занимался Татнефть-Пресскомпозит.

https://neftega...dorozhnyy-most/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: mpt.tatarstan.ru

Комментарии 10

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Krutenn Krutenn17.06.26 12:04:01

    Новости плюс. Просто долгожданный SUPER. Особенно если минимум расходов на содержание. Вопрос только в масштабируемости технологии, но это наверняка решаемо…
    ТатНИПИнефть и Татнефть-Пресскомпозит — МОЛОДЦЫ!!!

    #1317856
  • Нет аватара vajo17.06.26 14:42:16

    Прикольная тема.
    Интересно, какая разница в стоимости строительства с обычным мостом. Время возведения, по любому, будет меньше.
    Судя по фото, одна полоса, по нему не часто будут ездить.
    Вот на реальной дороге с трафиком его посмотреть. Как он зимний период переживёт с шипованными колесами, а если колея появится, то как его ремонтировать?

    #1317862
    • Нет аватара alexm19.06.26 10:58:35

      А ещё очень важный вопрос: Как его потом утилизировать?

      #1317971
      • Нет аватара exVHM.ru19.06.26 11:34:12

        где-то (я читал) то ли в Китае… Отработавшие свой век углепластиковые детали ветряков высыпают на дно перед засыпкой островов/портовых намывных территорий.

        Отредактировано: exVHM.ru~11:34 19.06.26
        #1317978
        • Нет аватара alexm19.06.26 13:04:56

          Нет, это очень опасный способ- загрязнение окружающей среды. Пластик может расслаиваться. Сейчас- это очень большая проблема с лопастями ветряков.

          #1317987
          • Нет аватара exVHM.ru19.06.26 15:16:10

            Не проблема. Углепластики очень экологичненько сжигаются в спец установках.

            #1318012
            • Нет аватара alexm19.06.26 15:40:34

              Интересно и кто Вам про это сказал? Сжигать и экология. Молодец. Нет слов!

              #1318017
            • Нет аватара alexm19.06.26 15:48:09

              На вскидку от ИИ:
              Выделение токсичных веществ. Углепластик — это композит: в нём углеродное волокно (оно само по себе не горит) и органическая полимерная матрица (смола). При нагревании (в том числе при горении) матрица разлагается и выбрасывает в воздух целый спектр опасных соединений. Среди них:
              Оксид углерода (угарный газ) — бесцветный и без запаха, очень токсичен, блокирует перенос кислорода кровью, вызывая отравление.
              Цианистый водород (HCN) — высокотоксичное вещество, которое нарушает клеточное дыхание.
              Хлористый водород, фтороводород — раздражают дыхательные пути, могут вызывать отёк лёгких.
              Оксиды азота — раздражают слизистые, способствуют образованию других вредных соединений.

              Акролеин, формальдегид — обладают сильным раздражающим действием.
              Важно: итоговый состав выбросов сильно зависит от типа связующего. Некоторые составы выделяют меньше таких веществ, другие — больше.

              Экологический вред. Сжигание приводит к выбросу в атмосферу целой гаммы вредных веществ, включая потенциально канцерогенные соединения (например, некоторые полиароматические углеводороды). Это загрязняет воздух, воду, почву.

              Вывод: сжигать углепластик без крайней необходимости не стоит. Если речь идёт об утилизации, лучше использовать специализированные технологии (пиролиз, химическая переработка), а не открытый огонь. А при работе с материалом в производственных условиях важно обеспечить хорошую вентиляцию и использовать средства защиты.

              #1318019
              • Нет аватара exVHM.ru19.06.26 15:55:00

                Вот в таких установочках все перерабатывается.

                #1318020
              • Нет аватара DimaY19.06.26 17:11:41

                То что Вы описали характерно для переработки почти любого полимерного отхода. Те же проблемы с полиуретаном, поливинилхлоридом. И решение этой проблемы существует. Если для переработке используется сжигание, то для утилизации выделяющихся газов используется вторичная камера дожига, иногда с каталитической сеткой. Недостаток этого метода состоит в том, что азотсодержащие соединения дают оксиды азота. Это тоже можно уловить, но каждая стадия делает переработку дороже. У пиролиза те же самые проблемы, только при пиролизе можно продукты пиролиза использовать для получения энергии с большим КПД или часть продуктов пиролиза использовать в качестве сырья.

                И это серьезный вопрос, потому что байки об абсолютной экологичности ветроэнергетики не совсем соответствуют действительности. Производство и утилизация ветряков, воздействие на окружающую среду во время эксплуатации (вибрация в почве, инфразвук). В общем дискуссионный вопрос.

                #1318026