На заводе по производству бумажной упаковки в Ростовской области запущена новая линия

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Segezha Group ввела в эксплуатацию новую полуавтоматическую линию по производству индустриальной упаковки на заводе в Сальске Ростовской области. Мощность оборудования — 83 млн штук. Инвестиции в данный проект составили более 500 млн рублей. ⠀

В общей сложности в завод, открытый в 2016 году, инвестировано более 2 млрд рублей. Создано 90 рабочих месте. Благодаря вводу в эксплуатацию новой линии, завод удвоил выпуск продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Производительность новой линии — 330 мешков в минуту с широким спектром возможностей, — рассказал руководитель филиала ООО „Сегежская упаковка“ в Сальске Олег Патрушин. — Машина может производить клапанные мешки любой сложности для всех типов фасовочного оборудования».

Как поясняют в компании, новую линию можно быстро перестраивать с одного заказа на другой, что позволяет филиалу «Сегежской упаковки» в Ростовской области быть одним из наиболее эффективных производителей бумажного мешка в России.

Завод «Сегежской упаковки» в Сальске в первый год своей работы выпустил 55 млн индустриальных мешков, в 2017 году — 65 млн, в 2018 г. — 78 млн, в 2019 — более 81 млн. С 2018 года наряду с промышленной выпускается и потребительская упаковка — за счет установки второй, пакетоделательной линии Triumph 5 QT SK. Освоено производство бумажных пакетов с кручеными ручками — в основном для крупнейших торговых сетей. В 2019 году на заводе в Сальске произвели 14,6 млн бумажных пакетов.

Завод «Сегежской упаковки» в Ростовской области оснащён высокоавтоматизированным оборудованием, аналогов которого нет в России.