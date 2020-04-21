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Армия и Флот

Минобороны подписало акт приёмки первого беспилотного комплекса «Орион»

Группа «Кронштадт» и Минобороны России подписали акт приёмки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион» в составе трёх машин. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков.

«Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически все решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена», — сообщил Долженков.

Он отметил, что подписание акта приемки «Ориона» является важным событием для страны. «Это [произошло], кстати, впервые в России с комплексом такой размерности», — подчеркнул конструктор.

 © dfnc.ru

По словам Долженкова, сейчас должен быть этап опытной эксплуатации комплекса. «У заказчика появились дополнительные пожелания, которых не было изначально, поэтому мы возьмем его обратно и доработаем комплекс по дополнительному заданию заказчика», — уточнил он.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонна, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2019 Долженков сообщал, что беспилотник находится в финальной стадии испытаний, передать военному ведомству первый комплекс планировалось до конца 2019 года.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk

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БПЛА , "Орион" , Кронштадт , Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    21.04.2013:25:29

    Ударный или только разведка?

    #1195760
    • Нет аватара Юрген
      21.04.2013:27:23

      Разведка

      #1195761
    • Нет аватара Гребень
      21.04.2013:58:44

      Орион" — средневысотный беспилотный комплекс

      На форуме «Армия-2018» группа «Кронштадт» представила блок управления вооружением для беспилотника.[4] В 2018 году «Орион» испытали на применение авиабомб

      #1195767
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