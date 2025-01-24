В Санкт-Петербурге запустили в опытную эксплуатацию первый в стране вертопорт

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Вертопорт — это автоматизированная станция для зарядки батарей, а также запуска и приема БПЛА вертолетного типа.

Технология позволяет запускать вертолет на миссию автономно, без присутствия оператора на месте. Станцией уже заинтересовались заказчики из стран Ближнего Востока. Разработчики уверяют, что система не имеет аналогов в мире, пишет издание «Известия».

Станцию разработали компании «Русдронопорт» и «Радар ММС». Это новый вид дронопорта, рассказал генеральный директор компании, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Николай Ряшин.

«Никто в мире не делал вертопорт под беспилотник сопоставимого размера, и тем более под БПЛА вертолетного типа. Аппарат позволяет запускать вертолет на миссию автономно, без присутствия оператора на месте. Дронопорт хранит в себе беспилотник — в нужный день и время он открывается, из него вылетает вертолет, реализует, например, мониторинговую задачу и возвращаются обратно. Внутри вертопорта он заряжается, передает собранные данные на сервер и готовится к следующему вылету».

Созданный вертопорт адаптирован под беспилотное воздушное судно (БВС) «ВТ 30Е» и поставляется вместе с аппаратом. Максимальная грузоподъемность дрона составляет 7 кг, максимальная длительность полета — 1,5 часа, крейсерская скорость — 55 км/ч, дальность полета — 40 км. Также разработчик занимается созданием вертопорта нового поколения, который будет совместим с другими беспилотными вертолетами отечественного производства взлетной массой до 30 кг включительно.

© mashnews.ru

«ВТ 30Е» является многоцелевым беспилотным воздушным судном вертолетного типа одновинтовой схемы с рулевым винтом. БВС с максимальной взлетной массой 30 кг и максимальной грузоподъемностью 7 кг оснащено электрическим двигателем и аккумуляторной батареей большой емкости.

По словам Николая Ряшина, в настоящее время проводится опытная эксплуатация вертопорта на площадке «Радар ММС» в Санкт-Петербурге.

Как пояснил разработчик, нет данных, что в мире были сделаны промышленно эксплуатируемые или хотя бы опытные образцы дронопортов для беспилотных вертолетов. Возможно, есть засекреченные разработки. По его словам, новой технологией уже заинтересовались заказчики из стран Ближнего Востока, сейчас компания рассматривает возможность экспортных поставок вертопорта.

Дронопорты помогут экономить крупным эксплуатантам десятки миллионов рублей в год на выполнение работ. Под крупными имеются ввиду промышленный сектор, горнодобывающие компании, нефтехимические и так далее, считает генеральный директор компании «Дронсхаб групп» Максим Томских.

«Прежде всего дронопорты, в том числе вертопорт, будут востребованы на территориях, где нет возможности организовать постоянную работу человека или выполнение работ опасно для его здоровья или крайне затратно. Эти решения можно использовать и для организации поисково-спасательных работ, или работы в местах ЧС».

По словам заместителя декана факультета «Специальное машиностроение» МВТУ им. Баумана Андрея Новикова, разработка поможет сельскому хозяйству — несколько таких вертопортов можно разместить на сельхозземлях и осуществлять регулярный мониторинг и сбор данных.

Также такие дронопорты найдут применение в области энергетики для систематического контроля состояния ЛЭП — это может быть охрана, контроль территорий. Эти системы могут быть полезны для спасателей, чтобы, например, проводить регулярный мониторинг прибрежных зон и оперативно осуществлять помощь. Это только единичные примеры, потенциальное применение может быть гораздо шире, считает эксперт.

Разработка прежде всего будет востребована для городской аэрологистики, считает генеральный директор компании «Летающие грузовики» Антон Блик. Он напомнил, что на данный момент в России летать над городами нельзя, разрешены полеты только по редким маршрутам за пределами населенных пунктов. Поэтому у разработки есть большой экспортный потенциал, например, если компании захотят выйти на рынок Азии, полагает он.

Однако не все эксперты считают технологию инновационной. Ничего принципиально нового в технологии нет, это просто разновидность дронопорта, считает IT-эксперт Сергей Поморцев.

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