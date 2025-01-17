В Санкт-Петербурге открылся научно-производственный комплекс гражданских беспилотников

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Новый научно-производственный комплекс беспилотных авиационных и морских систем (НПК БАМС) открылся 17 января на предприятии «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, научно-производственный комплекс беспилотных авиационных и морских систем «Радар ммс» расположился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Комплекс имеет несколько цехов — сборки, металлообработки, комплексной проверки. Речь прежде всего идёт о создании дронов для гражданского предназначения — геологоразведки, метеорологии, экологии и доставки различных грузов. Помимо проектирования и разработки изделия здесь же будут проходить испытания.

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» — один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и программного обеспечения.

Наряду с авиационной беспилотной техникой его инженеры и конструкторы производят и разрабатывают системы гидрометеообеспечения и магнитометрии, различные сенсоры и датчики.

© cdn.tvspb.ru

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